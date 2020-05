Coronavirus Veneto, 16 morti, risalgono i contagi: oggi 43 nuovi infettati

Coronavirus Veneto, contagio e vittime: il bollettino della Regione Veneto oggi, 19 maggio 2020, dati ufficiali aggiornati alle ore 17.

I casi di positività al Coronavirus in Veneto, dall'inizio dell'emergenza, sono 19.003 ovvero 43 in più rispetto a ieri alle 17, mentre in tutta la giornata di ieri i casi di contagio erano stati 14. Oggi 16 morti, tra i deceduti negli ospedali e quelli in strutture esterne e case di riposo. Il totale delle vittime da febbraio sale così a 1830. Dei 16 decessi di oggi sono 3 morti a Dolo, 1 a Vicenza, in casa di cura Villa Maria a Padova, 1 all'ospedale di San Bonifacio.

In isolamento 3639 persone (-231), le persone ricoverate sono 569 (-10), di cui 46 (+1) in terapia intensiva mentre i dimessi salgono a 3215. I guariti sono 13537 (+114). I casi attualmente positivi sono in tutto 3636.

Sono oltre 524mila i tamponi fatti in totale ma fino a giovedì ci saranno difficoltà a processarli, in attesa della riparazione del macchinario a Padova.



I CLUSTER PROVINCIALI

IL BOLLETTINO DEGLI OSPEDALI

Coronavirus mappa contagio Veneto, Friuli Venezia-Giulia, Trentino Alto Adige

