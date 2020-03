Coronavirus, saliti a 3751 i contagiati, oggi 17 vittime: 7 nella Marca, 3 a Verona, oltre 10mila persone in isolamento

Coronavirus Veneto, ultime notizie su contagio e vittime nella giornata di oggi, 19 marzo 2020 . Sale ulteriormente il numero dei contagi nella nostra regione: il totale registrato questa mattina era di 3.484 casi positivi , alle 17 è di 3751 (+267 contro i +170 di ieri). Sono 15 le vittim da stamani: 3 a Verona, 6 nella Marca (4 a Treviso e una a Oderzo e Vittorio Veneto), 1 a Venezia, 1 a Mestre, 2 a Schiavonia e a Vicenza (LEGGI).

Due erano state le vittime nella notte, a Oderzo e Vicenza: totale delle ultime 24 ore è di 17 vittime. Impressionante il numero dei cittadini in isolamento domiciliare perché trovati positivi al tampone o venuti in contatto con soggetti contagiati: 10.124 persone sono costrette a restare in casa, non possono uscire per alcun motivo. Supera quota mille il numero dei ricovertai: 805 in area non critica e 224 in terapia intensiva: totale 1029 pazienti.

L'ESPERTO Coronavirus. Giorgio Palù: ​«Se nei prossimi due o tre giorni non vedremo risultati significativi, bisognerà assolutamente ricorrere a misure più drastiche»

18 MARZO 2020, IERI UNA GIORNATA NERA PER IL VENETO

I contagiati salgono a 3384 (+170). Le vittime sono 24 negli ospedali di: Verona Borgo Roma (5 morti), Treviso (4), Conegliano (3), Mirano (2), Asiago (2), Vicenza (2), Mestre (1), Jesolo (1), Schiavonia (1), Belluno (1), Legnago (1), Sacro Cuore di Negrar (1).

Sono ancora momenti di apprensione per il giovane di 27 anni ricoverato in terapia intensiva.

Quarantena, quanto durerà? Il virologo Crisanti: «Per vedere gli effetti delle misure servono ancora 12 giorni»

Sono saliti a 3.751 i casi di tamponi positivi in Veneto, con una crescita di 267 rispetto alle 7 e 367 rispetto a ieri sera. La Regione conta complessivamente 10.124 persone in isolamento domiciliare. Il numero totale dei deceduti sale a 130; sono 224 i pazienti in terapia intensiva, 221 i dimessi.

I CLUSTER DEL VENETO del 19 marzo (dati rapportati al 7 di stamani)

Raggruppamenti sulla base del domicilio del paziente positivo SARS-CoV-230

Padova 901 contagiati (esclusi domiciliati Vo'Euganeo) +59

Cluster domiciliati Comune di Vo' Euganeo 82 contagiati 0 (nessun nuovo caso positivo)

Treviso 670 contagiati +33

Venezia 501 contagiati +26

Verona 718 contagiati +32

Vicenza 455 contagiati +31

Belluno 168 contagiati +18

Rovigo 56 contagiati +4

Domicilio fuori Veneto 53 contagiati +3

Assegnazione in corso per 147 contagiati +61

I RICOVERATI IN OSPEDALE

In area non critica sono 805, In terapia intensiva sono 224

Struttura di ricovero

Azienda ospedaliera di Padova 83 in area non critica, 29 in terapia intensiva

Ospedale di Piove di Sacco, 0 in area non critica, 3 in terapia intensiva

Ospedale di Schiavonia, 97 in area non critica, 18 in terapia intensiva

Ospedale di Cittadella 8 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Belluno, 32 in area non critica, 5 in terapia intensiva

Ospedale di Feltre, 9 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Treviso 95 in area non critica, 17 in terapia intensiva

Ospedale di Oderzo 5 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Conegliano 38 in area non critica, 11 in terapia intensiva

Ospedale di Vittorio Veneto 24 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Castelfranco 5 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Montebelluna 3 pazienti, 3 in terapia intensiva

Ospedale di Mestre 44 in area non critica, 10 in terapia intensiva

Ospedale di Venezia 12 in area non critica, 5 in terapia intensiva

Ospedale di Jesolo 27 in area non critica, 11 in terapia intensiva

Ospedale di Mirano 2 in area non critica, 14 in terapia intensiva

Ospedale di Dolo, 44 in area non critica, 8 in terapia intensiva

Ospedale di Chioggia, 0 in area non critica, 2 in terapia intensiva

Ospedale di San Donà di Piave 0 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Rovigo 8 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Trecenta 0 in area non critica, 3 in terapia intensiva

Ospedale di Adria 1 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Vicenza 26 in area non critica, 22 in terapia intensiva

Ospedale di Santorso 23 in area non critica, 1 in terapia intensiva

Ospedale di Arzignano 0 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Bassano 14 in area non critica, 3 in terapia intensiva

Ospedale di Asiago 22 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Valdagno 0 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Noventa Vicentina 8 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Lonigo 2 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Legnago 17 in area non critica, 8 in terapia intensiva

Ospedale di San Bonifacio 4 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Villafranca 10 in area non critica, 5 in terapia intensiva

Azienda ospedaliera Verona - Borgo Roma 61 in area non critica, 15 in terapia intensiva

Azienda ospedaliera Verona - Borgo Trento 12 in area non critica, 22 in terapia intensiva

Ospedale Sacro Cuore Don Calabria Negrar 43 in area non critica, 8 in terapia intensiva

Ospedale P.Pederzoli-Peschiera 21 in area non critica, nessuno in terapia intensiva

Coronavirus, cosa succede in Friuli Venezia Giulia

Crescono a quota 599 i casi positivi al coronavirus in Friuli Venezia Giulia. Si registrano 5 decessi, che portano a 36 il numero complessivo di morti per Covid-19. (LEGGI TUTTO).

Coronavirus cosa succede in Trentino Alto-Adige

Con due nuovi decessi, ieri, 18 marzo, sono aumentate a 12 le persone morte per infezione da Sars-CoV-2 in Alto Adige. Le nuove vittime dell'infezione sono un paziente di 76 anni con patologie pregresse, morto ieri presso la stazione di isolamento dell'Ospedale di Vipiteno ed paziente morto nel reparto di geriatria dell'Ospedale di Bolzano. Aumenta anche il numero dei contagiati. Su 694 tamponi consegnati fino a questa mattina, sono 90 i test risultati positivi che porta a 383 il numero delle persone che hanno contratto l'infezione da coronavirus. Complessivamente sono stati effettuati finora 2.844 tamponi riferiti a 1.995 persone controllate. Attualmente sono ricoverate nelle strutture normali dell'Azienda sanitaria 118 persone infette

