Caro presidente, per favore riapra le palestre, a me e a mia sorella hanno salvato la vita e ora ci sentiamo persi». La lettera scritta con il cuore in mano e lo sguardo di un ragazzo di 13 anni è quella che Valentino Lupu, campione del mondo di ballo latino americano, che scrive al governatore Luca Zaia. Poche righe in cui il ragazzo residente a Riese Pio X, descrive come lui e sua sorella Martina di 16 anni, anche lei campionessa di latino americano, stanno vivendo in questo periodo di quarantena lontano dalla sala prove e dai loro partner di ballo. Valentino si confida con il presidente come se stesse parlando ad un amico raccontandogli anche un passato non facile fatto di prese in giro ed insicurezze che hanno trovato conforto proprio nella danza. «Noi abbiamo una storia molto brutta alle spalle, specialmente mia sorella che è stata vittima di bullismo per tanti anni – scrive Valentino - Dopo che la mamma ha contattato vari specialisti del settore e dopo tantissime notti in bianco a sostenerci per affrontare un altro durissimo giorno di scuola che solo chi è stato o chi è vittima di bullismo può capire, ha deciso di farci provare la danza. Ed è stata la decisione migliore che potesse prendere».

Uno sport certo fatto di tanti sacrifici, di numerose ore in sala prove, di crampi alle gambe per la stanchezza, ma da tutto questo, i fratelli Lupu hanno tratto il meglio e le lezioni in palestra sono diventate per loro un’ancora di salvezza dal mondo esterno che prima non volevano nemmeno più vedere rinchiudendosi nella loro cameretta. «In questo meraviglioso sport abbiamo trovato delle persone che ci hanno aiutato a curare la nostra autostima ferita – sottolinea – Dei medici senza il camice, i nostri maestri Alessandro Toffoletto e Chiara Potenza di Veneto Danza che ci hanno curato a musica e passi di danza. Con la loro dolcezza e tantissima pazienza, giorno dopo giorno, rimettevamo insieme i pezzi che avevamo lasciato indietro della nostra autostima. E hanno fatto un ottimo lavoro, perché mia sorella è diventata molto più brava a scuola, ha finalmente tante amiche e anche ottimi risultati nella danza. Anch’io sono arrivato ad avere tantissime vittorie e riconoscimenti». Sono quasi due mesi che le palestre sono chiuse e che i due campioni di latino americano non si allenano con i loro insegnanti. E ai due fratelli è venuta meno quella stabilità data proprio dallo sport, dal riunirsi con i propri compagni e con i partner per costruire nuove coreografie e imparare nuovi passi in vista di una competizione. Valentino non vede la sua compagna di danza, Aurora, residente in Puglia, dallo scorso inverno, da quando tutto si è fermato. «La mia ballerina vive in Puglia, facciamo tantissimi sacrifici per ballare insieme – racconta Valentino a Zaia – Insieme abbiamo conquistato tantissime vittorie e riconoscimenti. Io sono campione regionale Veneto 2018-2019, regionale 2019 al Latin show singolo, campione mondiale 2019 e assoluto nel 2020. Tutti risultati ottenuti ballando con Aurora che non vedo ormai da mesi

. Prima della pandemia Valentino ed Aurora si trovavano con cadenza mensile spostandosi insieme alle loro famiglie con incontri alternati, una volta in Puglia e una volta in Veneto.

Tanti i sacrifici fatti dai ragazzi ma anche dai loro genitori per supportare la loro passione che in questo momento vive un periodo di stallo. Ed è da questo che nasce l’idea di Valentino di rivolgersi direttamente al presidente Zaia. «Scrivo per chiedere aiuto, non dimenticatevi di riaprire anche le scuole di danza perché per noi la danza non è solo divertimento, vittorie o titoli. La danza è una vera terapia dell’anima, è la vera felicità e la gioia che proviamo ballando nessuno ce la può dare – spiega Valentino – Avete chiuso le scuole, i parchi, ci avete vietato di vedere gli amici, i nonni, i parenti vicini o lontani e noi l’abbiamo fatto, vi abbiamo ubbidito perché lo avete fatto per il nostro bene e per proteggerci. Ma adesso ridateci la danza e la vita di prima. Riaprite le scuole di danza prima che sia troppo tardi per qualcuno di noi».

