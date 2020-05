Dalla Benetton centomila camici per medici e infermieri veneti

TREVISO - Centomila camici per la sanità veneta. Monouso, ma con i polsini colorati per identificare i diversi staff. Il “regalo” arriva dalla Benetton Group - una donazione complessiva di 1 milione di euro di valore - ringraziata pubblicamente ieri dal governatore Zaia: «Sono tute - ha precisato Zaia - che non si trovano. Hanno anche i polsini di colori diversi per differenziarsi dai vari reparti. Sono già in distribuzione alle Ussl del Veneto». Si tratta di «dispositivi di protezione individuale per gli operatori sanitari impegnati a fronteggiare il coronavirus sul territorio - spiega l’azienda di Ponzano - Sono stati realizzati in materaili certificati (Tnt, polietilene/polipropilene), prodotti in Italia e confezionati in Veneto». La Benetton ha acquistato i materiali e li ha lavorati nei suoi stabilimenti.

Zaia, nel ricordare i 57 milioni di euro finora raccolti dai 37 mila versamenti di donatori, ha ricordato anche i 50 weekend gratuiti per i sanitari offerti da Asiago Neve che si vanno a sommare agli altri mille soggiorni dati da campeggi, alberghi e altre strutture ricettive del Veneto sempre per coloro che sono stati in prima linea nell'emergenza del Covid 19.