L'azienda Bocon dona un'unità di terapia intensiva ad un ospedale veneto

TREVISO - Un'intera unità di terapia intensiva è stata donata dalla trevigiana Bocon alla Regione Veneto da destinare a un ospedale regionale. L'azienda alimentare, che rileva quotidianamente la temperatura corporea di autisti e personale, stipulando per tutti i dipendenti una polizza assicurativa integrativa, sottolinea che «dal momento che il Veneto risulta essere una regione fortemente colpita dal virus, abbiamo deciso di contribuire donando un'intera unità di terapia intensiva a sostegno di una delle tante strutture ospedaliere e di tutto il personale medico che, con dedizione e forza, ogni giorno si impegna per far fronte a questa difficile situazione». © RIPRODUZIONE RISERVATA