«Cosa volete che dica? Con la ripartenza del 18 maggio evidentemente si sono svegliati anche i proprietari, pensavano di aver perso tutto e invece adesso battono cassa». Alla Tlc Lawyers & Partners, lo studio legale dell'avvocato Sergio Calvetti, i telefoni suonano quasi senza sosta. Sono più di 50 infatti le lettere di diffida e di messa in mora arrivate negli ultimi 3 giorni ad altrettante attività economiche da parte di locatori: vogliono il pagamento degli affitti da parte di conduttori, molti dei quali in serie difficoltà e non in grado, al momento, di saldare le pendenze.

«Negli ultimi giorni c'è stato un vero e proprio invio a pioggia di solleciti, numeri davvero impressionanti che possono solo aumentare. È un fenomeno di cui sentiremo parlare a lungo perché ciò che è iniziato adesso non si fermerà fra qualche settimana. Sempre che il governo non decida di intervenire. Al momento rapppresento 180 mila imprese a livello nazionale e di queste 500 sono trevigiane, in maggioranza esercizi pubblici».

IL CASO

Il caso di Matteo Dozzo, titolare del Moksa in piazza Santa Maria dei Battuti, che ha ricevuto la lettera dopo 3 mesi di chiusura per Covid, è solo la punta dell'iceberg. «L'amarezza è tanta - ha detto -, perché è davanti agli occhi di tutti quello che sta succedendo e penalizzare così delle piccole o grandi realtà è una cosa assurda». Ieri anche nella posta dello Shiraz, il popolare locale del centro storico, è arrivata lo stesso tipo di intimazione: «Pagate o andatevene» dice il proprietario dell'immobile. «Non abbiamo pagato due mensilità - spiega Roberto Torresan, uno dei titolari - ma questa è una situazione di cui la proprietà era stata informata. Alla nostra mail, mandata per Pec, non è arrivata però alcuna risposta. Poi all'improvvisa l'intimazione a pagare con il preavviso che, in mancanza di saldo di tutti e tre i mesi e quindi anche maggio, il proprietario provvederà allo sfratto. Francamente mi aspettavo un trattamento diverso: versiamo 2 mila e 500 euro da oltre 15 anni, siamo sempre stati puntuali nel pagamento, mai un problema, mai una questione, tutto sempre regolare. Poi scoppia questa grana e con grande correttezza abbiamo informato tutti che ci sarebbero potuti essere problemi di liquidità. Questa è stata la risposta»

Torresan denaro per pagare tre mesi di affitto non li ha. «I soldi proprio non ci sono. Io sono tra i pochi che hanno ricevuto i 25 mila euro dalla banca, ma quei soldi mi servono in parte per anticipare parte dello stipendio ai miei dipendenti, che non hanno ricevuto un centesimo malgrado la richiesta di cassa integrazione, in parte per saldare i fornitori».

CAUSE DI FORZA MAGGIORE«Qui -spiega l'avvocato Calvetti - siamo in presenza di una forza maggiore. Si vuole che venga pagato l'affitto, ma come è possibile che queste attività onorino i loro debiti se fatturato non ne hanno e non certo per colpa loro? Il problema è che il governo ha dato un credito di imposta al conduttore, facendo scontare quanto pagato al 60% dalle imposte. Ma cosa succede se i canoni di locazione non vengono proprio versati? In più si va verso la cancellazione dell'Irap per le imprese più piccole, quindi non c'è proprio niente che possa essere abbonato. Noi andremo davanti al giudice e valuteremo la situazione. Non posso credere che non si tenga conto dell'assoluta gravità delle situazione».

NON RIAPRIAMONel frattempo anche la Roggia di Piazza Trentin, altra tappa delle bicchierate in città, ha deciso di non riaprire lunedì prossimo. «Attendiamo maggiori indicazioni rispetto a quello che dovremo fare - dice Federico Minello, uno dei titolari - per noi le prescrizioni che vengono dal governo per ora sono proibitive. All'interno del locale potrebbero essere mantenuti 2 posti, forse 3, troppo poco per rischiare. Fuori invece su 6 tavolini potremmo ricavarne 4 ma a quel punto che senso ha? Peraltro lo Spisal ha dato indicazioni tassative, i controlli saranno molto stringenti e francamente noi non ci sentiamo di poter garantire il distanziamento». L'alternativa è resistere e attendere che la curva dei contagi cali ancora e che si allentino le norme. «Per il momento - conclude Minello - ce la facciamo. Diciamo che il locale può resistere uno o due mesi in queste condizioni, poi però si entrerebbe nella spirale delle difficoltà da cui è complicato uscire».

© RIPRODUZIONE RISERVATA