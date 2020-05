Sindaco, artisti e cittadino cantano Dallara per rilanciare il commercio

MOGLIANO - In un periodo di dirette da casa e quarantene forzate, bisogna lavorare d'ingegno, è quello che ha fatto il Comune di Mogliano Veneto con una iniziativa animata e coordinata dall'assessore alla cultura, attività produttive e vicesindaco Giorgio Copparoni. L'dea di unirsi virtualmente dalle proprie abitazioni è decisamente piaciuta ai numerosi artisti e cittadini moglianesi che non hanno perso tempo sposando la bella iniziativa. La famosa canzone di Toni Dallara con testo leggermente modificato per l'occasione, recita “come prima più di prima tornerò” quale inno di rinascita che mira a infondere speranza e resilienza in un momento di difficoltà per il commercio. Video molto toccante con un messaggio finale tutto da leggere: “Se amiamo la nostra città, torniamo a viverla, come prima più di prima, aiutiamo le nostre attività, compriamo a Mogliano. Rispettiamo e viviamo i nostri spazi verdi e i nostri luoghi della cultura. Sentiamoci parte di una comunità che, anche nelle differenze, sa cantare insieme”.

Non poteva mancare la presenza del sindaco Davide Bortolato in veste di virtuale direttore d’Orchestra che nell'introduzione ha dichiarato: «Ora più che mai c’è bisogno di unità, il messaggio vuole esser chiaro e si può applicare a tutte le città italiane, compriamo nelle nostre città e aiutiamo gli esercizi commerciali, il commercio ha bisogno di tutti e non possiamo rinunciare al prezioso tessuto socio-economico rappresentata da artigiani, commercianti e imprenditori».

Il GRIDO D'AIUTO

Un grido d’aiuto lanciato anche dagli operatori del mondo dello spettacolo, grandi assenti nelle forme di aiuto che il Governo ha previsto. Un grande lavoro di scelta arrangiamento e montaggio a distanza realizzato da Francesco Barbato, Benito Madonia, Marcello Colò e l’azienda Dino Lab, Pierre Girardi Chiara Minto, con la partecipazione in video di Benito Madonia, Isabella Scala, Veronica Zanardo, Chiara Ronchin, Laura Secco, Barry Mason, Samuele Reina, Manuela Campolongo, Alessandro Gabanotto Romualdo. © RIPRODUZIONE RISERVATA