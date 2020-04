Artigiani e commercianti in piazza, lunedì 4 maggio, per far sentire la propria voce e per raccontare i sacrifici di chi, per la pandemia, ha dovuto da un giorno all’altro chiudere e far fronte a costi che continuano a scorrere, mentre le entrate sono azzerate e le modalità di riapertura rimangono un’incognita. A promuovere la manifestazione, lanciata martedì con la creazione di un gruppo Facebook “Negozianti di Vittorio Veneto”, è la parrucchiera Giulia Brait che ha la sua attività in città.

LE ADESIONI

E alla “chiamata alle armi” hanno risposto già decide e decine di negozianti, parrucchieri, estetiste, partite iva, baristi, ristoratori e anche semplici cittadini non solo di Vittorio Veneto, ma anche dei dintorni con adesioni arrivate ad esempio da Cison di Valmarino o da Cappella Maggiore. L’appuntamento è per il 4 maggio alle 10 in piazza del Popolo, davanti al municipio. Un luogo simbolo per lanciare un monito al Governo nazionale. «Vittorio Veneto è la città che ho scelto per avviare 4 anni e mezzo fa la mia attività, un salone come barbiera e parrucchiera. Ho una famiglia e una dipendente e parlo anche a nome di tanti commercianti ed artigiani di Vittorio Veneto che si trovano nella mia stessa situazione – afferma Brait - Con un dpcm firmato l’11 marzo dal presidente Giuseppe Conte per fronteggiare il contagio da coronavirus abbiamo obbligatoriamente dovuto chiudere le nostre attività senza un minimo di preavviso e non siamo stati e non siamo tutelati in quanto le nostre spese continuano ad incombere e siamo stati umiliati con la possibilità di richiedere 600 euro, che dovrebbero essere il contentino del nostro sudore e dei nostri anni di sacrifici. Non siamo poi al corrente della futura data di riapertura delle nostre attività in quanto considerati invisibili e ci vengono imposte direttive per quanto riguarda i dispositivi di protezione individuale da persone che, dietro una scrivania, decidono all’interno della nostra attività cos’è più giusto fare o non fare».

Alla manifestazione ha aderito Michele Toffoli, commerciante del Centro, già candidato sindaco e anima del gruppo “Su la testa Vittorio Veneto”: «Non è una manifestazione politica contro qualcuno, ma vogliamo far capire che esistiamo e che vogliamo andare avanti e che gli aiuti devono essere concreti, non a parole. Se per avere un prestito di 25mila euro devo leggere 8 fogli e pagare l’imposta di bollo, questa è una presa in giro».

LO SCONTENTO

«Il virus – dà atto Michele Paludetti, presidente di Ascom Vittorio Veneto – ci ha messo in ginocchio e i 600 euro non salvano le aziende. Siamo considerati pari a zero. Nessuno mi ha invitato in piazza: deciderò con la mia giunta se esserci. Lo scontento è palese. Noi come associazione ci stiamo dando da fare per essere vicini ai nostri associati».

