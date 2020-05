Coronavirus, il sottosegretario Martella: «Nell'emergenza fondamentale il ruolo dell'informazione»

TREVISO - In questi mesi di emergenza Coronavirus «gli organi di informazione hanno dato un ottimo contributo per favorire comportamenti corretti» ha detto oggi il sottosegretario con delega all'editoria Andrea Martella.



«I media sono stati servizio pubblico essenziale. Il Covid ha fatto cadere una sorta di velo che opacizzava l'immagine dell'informazione. Come governo - ha aggiunto - abbiamo ritenuto importante che tutta la filiera della stampa potesse continuare a fare il proprio lavoro, dagli editori alle edicole».



Nel decreto che si approverà a breve sono previste misure a favore dell'editoria, soprattutto quella online. «L'accesso ai vari siti e canali digitali è stato veramente enorme e da questo punto di vista per la prima volta nel decreto abbiamo previsto un credito d'imposta a favore del digitale, risorse a disposizione dello smart working e la dotazione tecnologica, per hosting, server e tutta quella parte tecnologica che riguarda non solo i giornali che hanno estate digitali - ha concluso - ma anche per le testate online pure». © RIPRODUZIONE RISERVATA