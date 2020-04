Professionisti tedeschi donano 10mila euro agli ospedali di Treviso e Venezia

TREVISO / VENEZIA - La somma di 10mila euro è stata donata da un gruppo di professionisti tedeschi agli ospedali di Treviso e di Venezia. «Dopo aver visto quanto sta accadendo in Italia abbiamo sentito la necessità di renderci utili per i nostri amici italiani - ha detto Christian Reckord del Lions Club Rheda-Ems di Herzebrock in Germania che raggruppa imprenditori, avvocati, medici e manager tedeschi -. Da oltre 30 anni ho un fortissimo legame professionale con l' Italia Noi vi siamo vicini, siamo felici di aver partecipato a questa bellissima corsa».

© RIPRODUZIONE RISERVATA