Campagna nastro rosa: convegno online sulla prevenzione dei tumori

Si doveva svolgere in presenza ma le disposizioni del dpcm anti Covid-19, hanno fatto rimodulare il convegno "Campagna nastro rosa" per la prevenzione dei tumori ginecologici e al seno organizzato dal Comune di Istrana con il Presidio ospedaliero “Giovanni XXIII” di Monastier. Si terrà on-line, questa sera (giovedì 29 ottobre) alle ore 20.30 collegandosi direttamente al link http://bit.ly/DonneePrevenzione e si potranno fare domande ai medici via whatsapp

Ultimo aggiornamento: 18:02

