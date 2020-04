CIMADOLMO Obbligo di mascherina per uscire di casa. Anche solo per fare i famosi 200 metri e sgranchirsi le gambe. Il sindaco Giovanni Ministeri non transige: la guerra al coronavirus è, appunto, una guerra e va combattuta con ogni arma possibile. È questo il senso dell’ordinanza che ha emesso, stabilendo l’obbligo di indossare mascherina e guanti anche per strada. Perché sono ancora tanti i soggetti asintomatici positivi al Covid-19 che possono trasmettere la malattia a persone più fragili. Ci si mette dunque la mascherina per proteggere se stessi e gli altri.

LE RAGIONI

«È una buona regola di vivere civile, un gesto semplice che permette di fare molto, insieme all’osservare le norme basilari del distanziamento sociale. L’ordinanza che ho firmato è chiara - dice il sindaco - Rientra nella campagna governativa dell’Iorestoacasa – Rientra soprattutto in una nuova consapevolezza che dobbiamo acquisire tutti quanti. Non illudiamoci che quest’emergenza termini di botto. Se pure torneremo ad uscire, a muoverci, il coronavirus non se ne andrà di colpo. Perciò dobbiamo abituarci a proteggerci ed a proteggere gli altri da noi stessi. Imparando ad utilizzare la mascherina ed a tenerla addosso. Che ne sappiamo di quanti positivi asintomatici ci sono in giro? Dobbiamo aver cura della nostra salute e rispettare quella altrui. Teniamo bene a mente che a questo mondo non ci siamo soltanto noi».

LA SITUAZIONE

Per il sindaco Ministeri fino ad ora molta parte della società ha avuto un’impronta parecchio egoista, con l’«io» al centro e nient’altro. «Invece – riprende il primo cittadino – c’è il prossimo. Ci sono persone immunodepresse, fragili. Ci sono gli anziani, ma non solo loro. Ci sono persone che stanno combattendo contro malattie importanti, non dimentichiamoci che il coronavirus non ha cancellato le altre patologie. Ecco tutti questi aspetti sono da tenere presente sempre e dobbiamo farli diventare la nostra nuova filosofia di vita». La mascherina deve coprire il naso e aderire bene al volto. «Inutile – sottolinea Ministeri – andarsene in giro con il naso libero. Anch’esso dev’essere ben coperto».

I PROVVEDIMENTI

Il prendersi cura di sé e del proprio ambiente sta alla base delle misure che il sindaco ha attuato in queste settimane, come la frequente sanificazione delle strade comunali. «L’ho attuata – dice – prima che arrivasse la Savno». Nel sito web del comune intanto sono stati pubblicati gli esercizi commerciali nei quali le famiglie in difficoltà potranno spendere i buoni spesa che verranno loro assegnati. «Siamo qui per aiutare coloro che sono in difficoltà – dice Ministeri - E, proprio per evitare abusi, controllerò di persona le richieste dei buoni che arriveranno, dato che siamo un piccolo paese, dove ci conosciamo tutti».

