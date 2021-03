CORNUDA Linea internet a singhiozzo, perde l’anno all’università. La mancanza di una rete adeguata è costata cara a una studentessa di Cornuda che, in un anno in cui molti test si sono svolti a distanza, non è riuscita a portare a termine il suo, necessario per l’ammissione all’università. Così è stata costretta a vivere, non per sua scelta, un anno sabbatico. La studentessa stessa lo ha raccontato al sindaco Claudio Sartor in un’accorata...

