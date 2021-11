CORNUDA - L’auto che vola fuori strada, il salto del guard rail e la vettura cappottata in fondo a una scarpata. Una scena che fa pensare al peggio, ma in realtà, ieri mattina, si continuava a parlare di miracolo. Si perchè il conducente, A.R., classe 1967 di Valdobbiadene, pur ricoverato all’ospedale, non è in pericolo di vita. L’uomo stava percorrendo a bordo della sua Volkswagen T-Rock via Cal Munera a Cornuda, poco distante dalla stazione...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati