Coronavirus, rinviati i pagamenti di imposta sulla pubblicità e Cosap

TREVISO - La Giunta comunale di Treviso ha approvato stamani il provvedimento che differisce il termine per il pagamento dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità al 30 settembre e del Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche al 31 ottobre. La misura - informa una nota del Comune - è stata adottata allo scopo di permettere alle attività economiche, colpite dalle conseguenze dell'emergenza sanitaria, di procrastinare le scadenze, inizialmente previste al 31 marzo, per adempierle dopo la ripresa delle normali attività. «Stiamo già valutando - afferma l'assessore comunale al Bilancio Christian Schiavon - la possibilità di contribuire o scontare il pagamento dei plateatici per il mese di marzo del prossimo anno, come già era stato fatto per far fronte al maltempo del maggio 2019. Sono comunque allo studio, oltre alla sospensione della tassa di soggiorno e agli aiuti alle famiglie per le rette degli asili nido, altre iniziative per aiutare famiglie, artigiani e attività produttive in questo momento di difficoltà». © RIPRODUZIONE RISERVATA