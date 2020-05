La Fase 2 inizia con due buone notizie per la Marca Trevigiana. Dalle 7 di questa mattina fino alle 17 nessun decesso per coronavirus e in più si è registrato un solo caso di nuova positività dopo giornate in cui la media era di 45-50. Sono così 957 le persone attualmente positive nell'intera provincia.

I dati della notte: una vittima a Vittorio Veneto

All'ospedale Ca' Foncello di Treviso si sono registrate due dimissioni della terapia intensiva, mentre al San Valentino di Montebelluna c'è n'è una in più. Complessivamente sono 8 in condizioni critiche nei 7 ospedali trevigiani: 5 a Treviso, uno a Oderzo, Conegliano e Montebelluna. Mentre restano 1191 persone in isolamento domiciliare.

