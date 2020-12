Cordignano, notte di paura, frane e esondazioni famiglie evacuate nel Vittoriese

TREVISO - Bombe d'acqua e allagamenti in tutta l'Alta Marca, ma è soprattutto il Vittoriese a essere colpito. La situazione peggiore a Cordignano con il Meschio che nel cuore della notte ha rotto l’argine allagando parte del centro: molti garage e cantine sotto acqua. A Fregona, in località Breda, una famiglia evacuata per una frana che ha coinvolto l'abitazione. Evacuazione anche a Nervesa, diverse strade chiuse per smottamenti e piante cadute tra Fregona e il San Boldo. A Vittorio Veneto ha esondato il torrente Carron.

Il Piave è "grosso", ma per ora sotto controllo, tutti i corsi d'acqua sono monitorati.

