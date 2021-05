CORDENONS - Non ce l'ha fatta Lorenza Rizzetto, 83 anni, che venerdì mattina, alle 11.30, era stata investita da un camion impegnato in una manovra di svolta. Accolta nel reparto di Terapia intensiva dell'ospedale di Udine, dov'era stata elitrasportata in gravissime condizioni, l'anziana (in passato aveva lavorato a lungo nell'ex cotonificio Makò) è morta nella notte tra venerdì e sabato. Troppo gravi i traumi e le ferite riportati...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati