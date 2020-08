Coppia esce in passeggiata cade nel fossato e si ferisce sulla canaletta di cemento

PAESE - Alle 12 circa i vigili del fuoco sono intervenuti in via Donizetti, a Paese per soccorrere una coppia di anziani (over 75) accidentalmente caduti nel fossato a bordo strada, durante una passeggiata. I due anziani, probabilmente per il malore di uno dei due, si sono adagiati per terra, procurandosi delle ferite contro la canaletta d'irrigazione di cemento.

I pompieri intervenuti congiuntamente al personale del Suem, dopo il primo soccorso, hanno aiutato i sanitari per il trasporto delle barelle fino al piano stradale. La coppia è stata trasportata da due ambulanze in pronto soccorso per ulteriori accertamenti. Ultimo aggiornamento: 15:37