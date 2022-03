Auto storiche, la Coppa del Piave Revival a quota 33: in calendario il 14 e 15 maggio Il programma

TREVISO - Coppa del Piave Revival, l’edizione 2022 si correra’ sabato 14 maggio con partenza da Treviso. La rievocazione storica della Coppa del Piave ritorna nella Marca Trevigiana in chiave di gara di regolarità per auto storiche e moderne sabato 14 e domenica 15 maggio.

Organizzata dal Comitato Piave Jolly Club, patrocinata da “Regione del Veneto” e “Città di Treviso”, ha validità per il Trofeo Tre Regioni - Serie riservata alla Regolarità Turistica Auto Storiche e Moderne ed il Campionato Nazionale Regolarità dell'UNVS (Veterani dello Sport).



E’ confermata la base logistica all’Ippodromo Sant’Artemio di Treviso, come pure la partenza e l’arrivo di un percorso di gara tutto nuovo suddiviso in due tappe di oltre 90 km ciascuna.

Il programma prevede le verifiche sportive sabato alle ore 14:00 e nel pomeriggio, alle ore 17:00, la partenza con arrivo alle ore 20:30 nell’incantevole cornice di Guia, borgo tra le colline del Prosecco di Valdobbiadene, Patrimonio Mondiale UNESCO: Pro Loco, Aziende La Beca e De Stefani accolgono i partecipanti con il ristoro, in attesa della partenza di tappa 2 in notturna alle ore 21. La manifestazione è supportata da Proattiva (sicurezza informatica), Fassina Automotive, Kayak e collabora con Nordest Ippodromi, Pro Loco di Guia, salumi De Stefani.

il programma



Il Relais Monaco Country Hotel & Spa di Ponzano Veneto ospiterà la cerimonia di premiazione domenica 15 maggio alle ore 11 durante il consueto momento di convivialità.

Nel pomeriggio di sabato 14 maggio, intorno alle 16:00, le vetture iscritte lasciano la sede operativa della manifestazione e rendono omaggio a Treviso eletta Città Europea dello Sport 2022 con una parata in Calmaggiore, Via Indipendenza, Via Martiri della Libertà, Via Toniolo, Via Reggimento Italia Libera, per poi rientrare all’Ippodromo per il successivo start ufficiale.

Particolare cura è dedicata all’ospitalità di coloro che arrivano da lontano o semplicemente volessero nel dopo gara visitare la Città di Treviso: le strutture alberghiere convenzionate, Relais Monaco Country Hotel & Spa di Ponzano Veneto, Le Terrazze Hotel & Residence di Villorba, riservano prezzi di favore per il pernottamento e la colazione.