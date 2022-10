PIEVE DI SOLIGO All’auditorum Battistella-Moccia di Pieve di Soligo, martedì sera, si è svolto il secondo incontro di "Sorellanza – Storie di inclinazioni al Femminile", patrocinato dall’assessorato alla cultura e alle pari opportunità del Comune di Pieve di Soligo durante il quale si è aperto un dialogo sull’universo femminile e sullo sport agonistico. Tra gli ospiti anche il carabiniere scelto Alessandra Prosdocimo, feltrina di nascita, 26 anni, in servizio presso la stazione dei carabinieri di Cison di Valmarino ma già judoka del Gruppo Sportivo Carabinieri Sezione Judo di Roma. Nonostante la giovane età, la militare dell’Arma vanta una lunga carriera agonistica e diversi meriti sportivi: è stata infatti campionessa europea juniores nel 2012 in Montenegro, ha proseguito come finalista nei giochi militari di Wuhan, in Cina, nel 2019, e ancora finalista a Zagabria, in Croazia, nel 2021. Nel corso della serata sono state discusse anche tematiche sulla preparazione atletica e tecnico-sportiva, sull’importanza degli studi scolastici e la promozione dell’antidoping nello sport.