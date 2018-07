Panico alla fermata del treno: orda di giovani stranieri scatenati Urla e colpi, anziano resta ferito

di Paola Treppo

UDINE e CONEGLIANO -e cercano di scappare alla fermata di, un gruppo di ragazzi di varie nazionalità straniere. Sette, tra i 17 e i 21 anni, sono stati fermati e identificati dalla polizia ferroviaria di. Tra loro anche una 18enne pregiudicata.Intorno alle 21 dello scorso sabato 7 luglio, gli agenti della Polfer erano impegnati nella normale attività di scorta sul treno regionalee si trovavano alla fermata di Conegliano, a termine scorta. Lì hanno notato un gran numero di ragazzi che stavano salendo sul convoglio, tutti in gruppo,; avevano unI poliziotti sono riusciti a rintracciare 11 ragazzi, contenendone la loro condotta provocatoria, per poi farli scendere dal treno, anche perché eranoper di viaggio. Di questi, sette sono stati bloccati e subito identificati, anche grazie all'aiuto di una pattuglia del Commissariato di polizia di Stato di Conegliano, mentre altri quattro sono riusciti a scappare via.Con la loro furia, il gruppo di giovani ha causato il ferimento di un anziano passeggero trasportato al pronto soccorso, medicato e giudicato guaribile in 5 giorni. Molti dei ragazzi fermati si erano già resi responsabili in passato di diversi reati; tra loro anche una ragazza di 18 anni, pure lei pregiudicata.I giovani sarannodalla polizia ferroviaria di Udine per rifiuto di fornire le generalità oltre che per, poiché non hanno prestato assistenza all’anziano ferito. Tre del gruppo saranno denunciati anche per il reato dia pubblico ufficiale, mentre a carico dei quattro che sono riusciti a fuggire, e per la cui identificazione sono in corso accertamenti, anche grazie alle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza, si procederà alla denuncia per inosservanza dell’ordine di fermarsi impartito dagli agenti della polizia di Stato.