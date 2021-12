MOGLIANO - Un ristorante pizzeria della frazione di Mogliano sanzionato dal Nas e denunciato per frode nell'esercizio del commercio. È successo nella serata di mercoledì, 15 dicembre, quando i militari del Nucleo antisofisticazioni hanno controllato il locale nell'ambito di una più vasta operazione per la verifica dei Green pass. Nella pizzeria figurava un menù con piatti di pesce spacciati per freschi mentre, invece, erano surgelati come hanno constatato i militari aprendo i frigoriferi e i congelatori del ristorante pizzeria, gestito da titolari italiani. Inoltre, i prodotti sistemati nelle celle frigorifere erano privi di tracciabilità. E poi, come se non bastasse, il locale e la cucina sono risultati sporchi, con tracce di grasso e unto nelle pareti e attorno ai fuochi. La ciliegina sulla torta è stato il cuoco sorpreso a fumare mentre stava cucinando. Una boccata di sigaretta e una girata alle pentole. Manovra, però, severamente vietata dalla legge. I carabinieri del Nas hanno anche controllato un ristorante di Sushi, della catena dei Sushi bar, in centro a Treviso sanzionato per carenze igienico strutturali. In tutto sono state comminate tre sanzioni amministrative per un totale di 2.500 euro.

L'OPERAZIONE

È stata soltanto una parte dell'operazione che ha portato nelle strade una trentina di carabinieri. Dalle 17 e fino a tarda serata, mercoledì sono scesi in campo una trentina di carabinieri, impegnata a Treviso e nell'hinterland, in un servizio finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei furti, nonchè alla verifica sul rispetto della normativa di prevenzione del contagio da Covid-19 e sul Green pass. Il servizio è stato svolto dalla Compagnia Carabinieri di Treviso, con il coinvolgimento di militari di tutte le stazioni dipendenti, del Nucleo Operativo Radiomobile e del Nas.

TUTTI I CONTROLLI

Sono stati controllati oltre 300 Green pass e una quarantina tra ristoranti, pizzerie e bar. La nota positiva sono le infrazioni. Un solo avventore ero sprovvisto del certificato verde e uno solo titolare di bar, dove appunto si trovava il No vax, aveva omesso il controllo del pass. Il locale, di Zero Branco, e l'avventore, anche lui di Zero Branco sono stati entrambi sanzionati.

Inoltre, con il coordinamento della Centrale Operativa, alcune pattuglie hanno svolto prevenzione e repressione di furti in abitazione, ai danni di aziende e di negozi. E sono stati effettuati diversi posti di controllo sulle principali strade, intensificando il monitoraggio delle aree ritenute sensibili per i furti, con un'attenzione particolare alle zone frequentate da spacciatori soprattutto nei confronti dei giovani. Attività che, alla fine, aumentano il senso di sicurezza nella popolazione bersagliata dai furti e da piccoli reati contro il patrimonio.