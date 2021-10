Lite e coltellate fra camionisti ubriachi: due feriti

Volpago del Montello (Treviso) - I carabinieri sono intervenuti ieri sera verso le 22 in via Piave in un piazzale utilizzato per la sosta di autoarticolati, nella zona industriale di Volpago. Venivano identificati due autotrasportatori romeni, un 46enne e un 53enne che in evidente stato di alterazione, dopo un acceso litigio scoppiato, pare, per futili motivi, passavano alle vie di fatto: il 46enne colpiva più volte con una leva in ferro il connazionale che reagiva sferrandogli un fendente con un coltello da cucina.

Ambedue soccorsi e quindi trasportati all'ospedale di Montebelluna, i camionisti riportavano una ferita da taglio al dorso della mano destra (una decina di giorni la prognosi) e l’altro, ancora sotto osservazione, una frattura al braccio sinistro, un trauma cranico e una ferita lacero contusa al mento.

Gli oggetti contundenti utilizzati dai due stranieri nella “disfida” sono stati sequestrati dai militari dell’Arma che provvederanno, al termine degli accertamenti, a notiziare l’autorità giudiziaria.