CONEGLIANO - Un noto locale nel cento storico, l'ostaria Porta Monticano, è stato multato e chiuso per cinque giorni di seguito perché il titolare non indossava la mascherina. Si stanno effettuando controlli a tappeto, ma anche in modo mirato dove si registrano le situazioni più critiche, nei luoghi di aggregazione per verificare se vengano rispettate le misure anti Covid, nell'ambito dei servizi predisposti dalla questura di Treviso. In seguito a un'ordinanza della prefettura, tali operazioni vedono impegnati congiuntamente nelle fasce orarie serali i poliziotti del commissariato di Conegliano, personale della polizia locale e dell'arma dei carabinieri.



I CONTROLLI

I controlli hanno interessato numerosi esercizi pubblici e luoghi di aggregazione di tutto il comprensorio, in particolare in via XX Settembre e viale Carducci nel centro di Conegliano. Lo scopo è di fare rispettare il divieto di assembramento e l'osservanza delle misure di distanziamento. Nella tarda serata di venerdì 14 agosto scorso, è stato sanzionato il titolare dell'Ostaria Porta Monticano da Barba alla fine di via Beato Ongaro, dove ci sono altri quattro esercizi pubblici, in cui non sono state riscontrate delle irregolarità. La polizia di stato, commissariato di Conegliano, è intervenuta all'osteria dopo alcune segnalazioni, riscontrando che dietro il bancone non erano indossate le mascherine neanche mentre venivano serviti i clienti, anche loro senza. Il questore di Treviso Vito Montaruli ha quindi formalizzato la sanzione di 400 euro e i 5 giorni di sospensione della licenza per mostrare come l'attenzione alla sicurezza sia massima. Sembra che il titolare dell'Ostaria Porta Monticano, come è nella sua indole, non se la sia presa troppo a male, anche se ieri in vetrina campeggiava un cartello polemico: «Chiuso perché non voglio lavorare».



LA TOLLERANZA

«Questo controlli interforze - spiega il comandante della polizia locale Claudio Mallamace - vengono effettuati soprattutto nelle serate del fine settimana e in diversi casi li eseguiamo sulla scorta delle informazioni che ci vengono fornite. Devo dire che, per principio, non prendiamo provvedimenti vessatori, tollerando anche piccole inadempienze. Ma se si ripetono non possiamo far altro che applicare i regolamenti. Devo comunque sottolineare che la stragrande maggioranza dei titolari degli esercizi pubblici dimostrano di avere dei comportamenti esemplari e responsabili.

