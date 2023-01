Controlli tappeto nel weekend: patenti ritirate per guida in stato d'ebrezza e armi nascoste in auto

CASTELFRANCO - Controlli a tappetto nella Marca. I carabinieri hanno denunciato per guida sotto l’influenza dell’alcool un 20enne del padovano fermato a Castelfranco e un 36enne fermato nel nel solighese. Entrambi eranno alla guida e sono positivi ad accertamento alcolimetrico con tasso maggiore di 1 g./l. Patenti di guida ritirate a tutti e due.

Sempre a Castelfranco sono state ritirate altre due patenti di guida ad automobiliste con tasso positivo ma minore di o,8 g./l. e denunciarìto un 27enne che, controllato dai militari dell’arma in località San Giacomo di Vittorio Veneto, è stato trovato in possesso, nascosti in auto, di un pugnale e un coltello a serramanico, con 10 cm di lama. Le armi sono state sequestrate.