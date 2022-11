Ubriachi alla guida, senza cinture, con il cellulare in mano e senza assicurazione: su 101 automobilisti fermati ben 71 multati

TREVISO - Venti patenti ritirate, la maggior parte per guida in stato di ebbrezza, e 101 automibilisti fermati ben 71 sono stati multati. Ecco quello che succede in una notte di controlli della polizia, più precisamente nella notte tra venerdì 11 e sabato 12 novembre.



Nel dettaglio, sui 101 conducenti controllati:

17 sono risultati positivi all’alcoltest ,

, 1 versava in stato di alterazione a seguito dell’assunzione di sostanze psicoattive

27 sono stati, invece, sanzionati per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza – sistemi di ritenuta

– sistemi di ritenuta 12 per essere stati sorpresi a far uso durante la guida del telefono cellulare

2 circolavano senza l’ assicurazione R.C.

6 senza aver effettuato per tempo la prevista revisione del veicolo

Le sanzioni:

A 20 automobilisti è stata ritirata la patente di guida

di guida 9 sono stati denuncianti per essersi posti alla guida con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l

per essersi posti alla guida con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l 2 i veicoli sequestrati

Il servizio di controllo, svolto nel territorio del comune di Treviso con 6 pattuglie dedicate, organizzato proprio sulla base delle rilevazioni che riguardano le principali cause degli incidenti stradali, ha portato a elevare complessivamente 71 violazioni al codice della strada e a decurtare 375 punti patente. I controlli della Polizia Stradale di Treviso proseguiranno anche nei prossimi giorni, soprattutto sulle strade a maggiore rischio d’incidenti e riguarderanno anche naturalmente la velocità eccessiva e pericolosa.