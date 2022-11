Controlli sulle strade trevigiane: quattro persone arrestate, sei patenti ritirate per guida in stato d'ebrezza e tre sospese per droga in auto

TREVISO - Controlli sulla strada, quattro arresti. Una settantina i militari dell’Arma in forza alle Stazioni ed ai Nuclei Operativi e Radiomobili delle Compagnie di Treviso, Conegliano, Castelfranco Veneto, Montebelluna e Vittorio Veneto impegnati in una specifica attività di prevenzione e contrasto dei reati e di controllo della circolazione stradale nella “Marca” trevigiana: complessivamente 210 i veicoli controllati e 300 le persone identificate. Sono state quattro le persone arrestate. Sei patenti ritirate per guida in stato di ebrezza e altre tre sospese per droga in auto.

Aveva rubato una bici ad un 15enne, fermato un 20enne

Un 20enne di Castelfranco Veneto è stato fermato. Il giovane era già stato colpito da un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica nel Tribunale per i Minorenni di Venezia poiché condannato alla pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione per rapina aggravata in concorso, reato commesso nel maggio del 2020 nel centro della Castellana. Minacciando le persone con una bottiglia di vetro, il giovane aveva rubato a uno studente 15enne della zona la bicicletta, una modesta somma in denaro e alcuni gettoni di sala giochi. In quell'occasione, il 20enne è stato bloccato e arrestato dai Carabinieri insieme ai suoi complici, in flagranza di reato.

A Roncade un 21enne fermato con hashish e delle mazza

Blitz all'alba dei carabinieri in casa di un 21enne di Roncade trovato con 4 ovuli di hashish per un peso complessivo di quasi 40 grammi e di una busta con una trentina di grammi di marijuana. Il giovane teneva in casa, senza motivo, due lunghe mazze da baseball in legno ed in metallo che gli sono state sequestrate unitamente alla droga. Altri due persone sono state denunciate per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Si tratta di un 31enne della zona del Montello, già noto alle Forze dell’Ordine, che a seguito di perquisizione personale e domiciliare d'iniziativa è risultato detenere 70 grammi di marijuana e un 20enne di Castelfranco Veneto che a casa teneva una decina di grammi di hashish oltre al tipico kit per la pesatura ed il confezionamento dello stupefacente. Tre gli automobilisti controllati dai militari dai militari di Conegliano che saranno segnalati alla Prefettura perché trovati in possesso di stupefacente: modiche quantità di droghe di vario tipo sono state infatti rinvenute a bordo dei veicoli controllati che comporteranno per i sanzionati anche la sospensione per 30 giorni della patente di guida. Un automobilista 53enne è stato infine deferito in stato di libertà per porto abusivo di armi o oggetti atti a offendere poiché, controllato nel pomeriggio di ieri da una pattuglia di militari a Casale sul Sile è stato trovato in possesso di un pugnale della lunghezza complessiva di 25 cm, occultato nella tasca interna del giubbotto e di un modesto quantitativo di marijuana di due grammi. L’arma e lo stupefacente sono stati posti in sequestro.