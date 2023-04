ODERZO - Condannata a risarcire all'erario poco più di un milione di euro per aver percepito contributi mirati alla transizione ecologica per interventi mai effettuati. Questa la sentenza emessa dalla Corte dei Conti del Veneto nei confronti della società Essco srl di Oderzo, attualmente in liquidazione, rappresentata dai Massimo e Bruno Saccomani che dovranno materialmente restituire il tutto compreso di rivalutazioni e interessi. E i beni finiti sotto sequestro ora sono direttamente pignorati. Inoltre dovranno rifondere anche le spese giudiziali.

LE MOTIVAZIONI

La sentenza arriva al termine di una causa iniziata nel 2021 con un'indagine della Guardia di Fiananza e proseguita nel 2022, quando la Procura regionale chiedeva di procedere a un sequestro conservativo dei beni deducendo "l'esistenza di una rilevante ipotesi di responsabilità erariale ai medesimi riferibile - si legge nel testo della sentenza - da inquadrarsi in una più ampia fattispecie illecita dalla quale era originato una danno erariale un milione e 77.555 euro, in conseguenza dell'illecita percezione di agevolazioni pubbliche nel settore dei titoli di efficienza energetica, connesse a iniziative istituzionali volte a favorire la transizione ecologica ed il risparmio energetico". In poche parole: la società è stata accusata di aver percepito, e aver per lo meno male utilizzato, le agevolazioni economiche messe a disposizione per agevolare la transizione ecologica delle aziende, quindi la conversione a sistemi di produzione di alimentazione energetica più green e rispettosi dell'ambiente. Il sequestro chiesto dalla Procura per riguardava sia beni personali dei due titolari della società, si beni intestati all'azienda tra cui vari conti correnti, terreni, mezzi e immobili.

L'ACCUSA

Nel giugno del 2021 la Guardia di Finanza, a conclusione di una serie di accertamenti, aveva comunicato alla Procura erariale gli esiti di un'indagine penale piuttosto complessa. Dai rilievi erano emerse "una serie di condotte illecite finalizzate all'indebito ottenimento da parte di plurime Energy Service Company, con sedi legali in diverse regioni italiane, di 570.440 titoli di efficienza energetica (i "certificati bianchi" ndr) per un valore complessivo di oltre 134 milioni di euro". E tra queste società, le Fiamme Gialle hanno scoperto anche l'opitergina Essco srl, a oggi in liquidazione, accusata di aver presentato 13 richieste di verifica e certificazione dei risparmi relativi a progetti di miglioramento "energetico sull'involucro edilizio". I progetti erano relativi a interventi di miglioramento energetico come l'isolamento di pareti e coperture per il riscaldamento e il rinfrescamento. Tra il 2015 e il 2018 la società aveva percepito da Gse Spa - la società per azioni italiana nata nel 1999, interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, alla quale è attribuito l'incarico di promozione e sviluppo delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica e che adesso dovrà essere risarcita - 4.707 titoli di efficienza energetica beneficiando dei relativi contributi.

LE CONSEGUENZE

Alla fine l'accusa per le aziende, tra cui la Essco, che avevano percepito questi contributi ma senza concretizzare i lavori per chi li avevano richiesti, è stata molto pesante. La Procura erariale ha definito la responsabilità delle società "dolosa e solidale in quanto beneficiaria dei contributi pubblici attraverso frodi contabili e finanziarie e l'emissione di fatture fittizie per operazioni inesistenti". La difesa della Essco e dei suoi rappresentanti si è basata su vari aspetti: dal difetto di giurisdizione all'incompetenza territoriale, fino alla prescrizione dei presunti reati e alla stessa sussistenza del danno "giacchè non risulterebbe dimostrato alcun flusso di denaro tra la Cassa per i servizi Energetici (Csea) e i soggetti obbligati", contestando anche la sua quantificazione. Il giudice, dopo aver esaminato gli atti, ha però ritenuto di respingere tutte le eccezioni presentate dalla difesa, definendo invece "ampiamente comprovati in atti i presupposti della dedotta responsabilità erariale". Aggiungendo anche che "non vi è dubbio che sia stata nel complesso posta in essere una condotta truffaldina ai danni del Gse, che di fatto ha erogato alla società convenuta Essco il controvalore dei certificati bianchi emessi a seguito di specifiche richieste della stessa società e successivamente negoziati".