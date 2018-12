Centri Contarina: si cambia. Per entrare e depositare i rifiuti servirà la tessera sanitaria

TREVISO - Per accedere alle strutture della società trevigiana Contarina di raccolta dei rifiuti che non si possono conferire attraverso il sistema porta a porta, dal prossimo primo gennaio sarà necessario esibire la tessera sanitaria. La decisione è stata assunta al fine di permettere l'ingresso agli ecocentri solo dei soggetti titolari di un contratto con la società. Sarà inoltre necessario dichiarare e mostrare all'operatore all'ingresso tutti i rifiuti da depositare.



La norma, che vale per le utenze domestiche, cambia per quelle non domestiche le quali potranno fruire degli ecocentri con l'autorizzazione cartacea e l'EcoCard, una tessera magnetica fornita da Contarina dove sono registrati i dati relativi all'utenza, come il numero di contratto, tipologia e quantità dei rifiuti conferibili.

© RIPRODUZIONE RISERVATA