L'assessore Schiavon contagiato: è in isolamento, a gennaio gli era morto il padre

TREVISO - La respirazione è affannosa, la voce stanca. «Ma rispetto a chi è stato in ospedale c'è un abisso» si affretta ad aggiungere per amor di verità. Christian Schiavon, assessore al Bilancio, è da 10 giorni chiuso in un'ala della sua casa. Il Covid, che a gennaio si è portato via suo padre Walter, ha colpito anche lui e sua moglie Angela.

«Non ho avuto febbre, solo molta fatica a respirare. Se parlo per un po' vado in affanno. E mi sento spossato». Non riesce a capire come abbia potuto contrarre il virus. «Siamo attentissimi, scottati dalla scomparsa di papà: sempre con la mascherina, sempre il lavaggio delle mani. Per fortuna i collaboratori sono tutti negativi e così i clienti che ho visto poco prima di accorgermi di essere positivo».

Due domeniche fa, dopo due giorni in cui si sentiva frastornato, Schiavon ha chiamato il suo medico per poter fare un tampone. «L'esito è stato positivo, così siamo volati in Dogana. Su 4 in famiglia siamo in 3 ad essere positivi». Per fortuna per nessuno di loro c'è stata necessità del ricovero. Gli altri membri della famiglia hanno avuto una sorta di influenza, mentre Schiavon si sente «rallentato nei movimenti, sballottolato complessivamente». Il pensiero, è inevitabile, corre a suo padre Walter, mancato pochi mesi fa a causa del Covid 19. «È stata una prova difficilissima per noi. Per fortuna la mamma e mia sorella oggi stanno bene. Nessuno di noi è ancora stato vaccinato. Ho pensato e ripensato a come posso averlo preso, ma è inutile scervellarsi: bisogna fare attenzione e continuare a tenere la massima allerta. In questa malattia non c'è nulla di certo». I primi sintoni il 15 dicembre, poi il 18 il ricovero. E la sera del 7 gennaio, il triste epilogo. Walter Schiavon, commercialista esperto di cavalli e padre dell'assessore al bilancio Christian, si era spento al Ca' Foncello. Nessuna patologia pregressa, 71 anni portati con grande slancio. Eppure il virus lo ha attaccato e alla fine ha avuto la meglio. «È successo tutto in fretta, in maniera improvvisa. Abbiamo sperato, queste 3 settimane si sono consumate tra alti e bassi. Poi papà ha dovuto arrendersi».