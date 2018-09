MONASTIER - La sospensione dell’ordine di carcerazione nei suoi confronti è stata revocata. E così, all’età di 71 anni, per lui si sono aperte le porte del carcere. Michele Drusian, in passato amministratore unico di diverse aziende in provincia di Venezia finite sotto la lente della Guardia di Finanza, è stato rintracciato e tratto in arresto venerdì pomeriggio a Monastier dagli agenti della squadra mobile della questura di Treviso.



PENA DI UN ANNO Nonostante l’età avanzata e le disposizioni di legge che limitano i casi di carcerazione per gli “over 70” (la Corte di Cassazione ha emesso una sentenza secondo la quale chi ha superato una certa soglia d’età può essere sottoposto agli arresti in carcere solo se ritenuto “pericoloso”), la Procura della Repubblica di Venezia ha invece disposto la carcerazione (dopo la sospensione della revoca), e l’espiazione della pena di un anno (un mese e mezzo ancora da scontare), per i reati di occultamento e distruzione di scritture contabili. Negli scorsi mesi il questore di Treviso ha emanato un’ordinanza che dispone l’incremento della ricerca dei destinatari di provvedimenti restrittivi della libertà personale, e così due giorni fa alla porta di Drusian si sono presentati gli uomini in divisa, che l’hanno tratto in arresto e accompagnato alla casa circondariale di Santa Bona a Treviso, dove si trova tuttora, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Di sicuro, già nelle prossime ore, proprio in considerazione dell’età avanzata di Drusian, i suoi legali presenteranno una istanza di scarcerazione e conversione della pena, chiedendo gli arresti domiciliari. Il 71enne, al quale è stato revocata la sospensione del provvedimento di carcerazione solo poche settimane fa, era stato più volte denunciato dagli uomini delle fiamme gialle per il medesimo reato, e cioé quello di occultamento e distruzione di scritture contabili. Reati che, stando a quanto emerso, avrebbe commesso in più occasioni nel decennio compreso tra il 2003 e il 2012.

