Consulente fantasma per il Fisco a processo: mai una dichiarazione

di Denis Barea

CONEGLIANO - Mai una dichiarazione dei redditi, come un nullatenente qualsiasi. Ma per la Procura di Treviso Jean Carlo Nardi, 40enne titolare di uno studio di consulenze legali e per l'internazionalizzazione dell'impresa a Conegliano, era tutt'altro che un poveraccio. Anzi: secondo un'indagine condotta dalla Guardia di Finanza solo nel 2010 e nel 2011 l'uomo, titolare della Change International Law, avrebbe sottratto all'erario oltre 700mila euro tra evasione Irpef e Iva. Un conto aperto con lo Stato che...