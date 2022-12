Nadal (Condifesa Tvb): «Creare sinergie per affrontare siccità, gelo e sconvolgimenti climatici»

TREVISO - Sono 680 i nuovi soci del Consorzio Condifesa TVB iscritti nel corso del 2022. La sottoscrizione di polizze assicurative è arrivata a 53 milioni, 10 in più rispetto all'anno precedente. «Questo ci fa ben pensare - ha detto il presidente Valerio Nadal - perché il Consorzio è riconosciuto nei confronti del mondo agricolo come organismo di gestione del reddito dalle avversità climatiche tramite strumenti assicurativi e mutualistici. Informiamo anche che dal 2023 partirà fondo mutualistico nazionale che si chiamerà Agricat e che interverrà sui danni catastrofali mi riferisco alla siccità e alle gelate. Creare sinergie con questo nuovo strumento oltre agli strumenti già attivati” sarà uno dei nostri principali obiettivi».

Sul problema del clima pazzo divenuto ormai una costante gli agricoltori ormai ben recepiscono le novità, tutte proposte, come tutela del reddito. Nadal ha sottolineato: «Siamo disponibili ad attivarci per collaborare in forma attiva in un sistema nazionale e ne abbiamo parlato anche a Roma con la nostra associazione nazionale Asnacodi Italia. Mettere assieme le possibilità che abbiamo per proporre strumenti concreti per rispondere agli sconvolgimenti climatici».