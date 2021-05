TREVISO - Nuova udienza del processo a carico di Vincenzo Consoli, ex amministratore delegato di Veneto Banca, accusato di falso in prospetto, ostacolo alla vigilanza e aggiotaggio. In discussione oggi le eccezioni presentate dalla difesa di Consoli, fra le quali la richiesta di spostare il processo a Trento, quest'ultima è stata respinta, il processo resta a Treviso.

