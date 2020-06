MOGLIANO - Doveva semplicemente consegnare alcune pizze a domicilio, uno dei tanti servizi di delivery che in questi ultimi mesi (soprattutto durante il lockdown dovuto alla pandemia del Covid-19) hanno avuto un vero e proprio boom.

Non poteva minimamente immaginare che sarebbe finito in balia di due malviventi che lo hanno picchiato selvaggiamente e rapinato delle pizze, ovviamente non pagando il conto della cena. Un episodio che ha i contorni del surreale quello che è avvenuto nella serata di lunedì 8 giugno a Mogliano Veneto, presso un'abitazione di via dello Scoutismo.

Il malcapitato addetto alle consegne, è subito fuggito di corsa per evitare che la situazione degenerasse ulteriormente: non ha potuto far altro che tornare in pizzeria e rivolgersi ai carabinieri della stazione di Mogliano Veneto per denunciare la rapina subita.

TANTA PAURA

A restare vittima dell'aggressione è stato un 21enne di Casier, un giovane che lavora per conto della pizzeria Laguna blu di Casale sul Sile. Mai avrebbe immaginato, all'ennesima consegna effettuata, di vivere una disavventura simile. Fortunatamente quello capitatogli è davvero un caso isolato; negli ultimi mesi occasioni per aggredire chi si occupava di delivery ce ne sarebbero potute essere a bizzeffe da parte dal balordo di turno ma non ve n'è stata denuncia alle forze dell'ordine.

Nella serata di lunedì il 21enne, come decine di altre volte, ha suonato al campanello dell'abitazione in cui avrebbe dovuto consegnare alcune pizze ma quando la porta si è aperta l'accoglienza non è stata di certo gentile o garbata ma al contrario, violenta e brutale.

I due clienti (termine davvero poco appropriato) hanno prima cercato di prendere le pizze al fattorino, senza pagarle, e poi sono passati alle vie di fatto. Il 21enne ha cercato di far ragionare i due, ha cercato di difendere la merce dagli assalti ma la sua resistenza non ha fatto altro che scatenato ancor di più la furia dei malviventi. Il 21enne è stato infatti colpito con calci, pugni e schiaffi e costretto a dileguarsi abbandonando le pizze, per fare ritorno in pizzeria.



LA BRUTTA AVVENTURA

Il costo della consegna? Il valore era di circa 45 euro, davvero una cifra esigua per giustificare un'esplosione di violenza di questo tipo, del tutto folle, ingiustificata.

L'addetto alle consegne, molto scosso per la rapina subita, è stato accompagnato presso il pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso per essere visitato e medicato per le lesioni (fortunatamente molto lievi) subite durante il pestaggio. Al 21enne sono stati refertati tre giorni di prognosi.

L'indomani il giovane si è recato presso la caserma dei carabinieri di Mogliano Veneto per mettere nero su bianco la sua denuncia, peraltro molto circostanziata e dettagliata. Spetterà ora ai militari di Mogliano Veneto identificare ed eventualmente denunciare i responsabili di questo grave episodio.

Si cercano ulteriori riscontri, anche dall'analisi di eventuali telecamere di videosorveglianza presenti nella zona e che potrebbero fornire un quadro ancor più preciso della situazione descritta dal giovane. © RIPRODUZIONE RISERVATA