A Susegana è guerra a colpi di “ radici e fasioi”. A leggerla così potrebbe sembrare una carnevalata, o uno scherzo goliardico, invece è una cosa molto seria e lo si capisce leggendo lo sfogo affidato ai social dal Gran Maestro della congrega dei radici e fasioi Antonio Roccon: «C ircolano voci a Susegana sull’esistenza di una seconda congrega. La persona che lo ha riferito è totalmente affidabile per cui, per l’ultima volta diffidiamo qualsiasi persona a continuare su questa strada onde vederci costretti ad agire legalmente nei suoi confronti. Colgo l’occasione per far presente a questi signori che la sottoscritta congrega dei radici e fasioi è l’unica iscritta regolarmente all’ufficio delle entrate e al registro confraternite Regione Veneto, e titolare dell’unica e originale ricetta regolarmente omologata a livello mondiale e registrata presso il Ministero delle Attività Agricole Forestali . Se qualcuno proverà a replicare la ricetta depositata, in qualsiasi ristorante o luogo, sono pronto a denunciare».



Una cosa seria quindi che non lascia spazi o dubbi sulla volontà del Gran Maestro di tutelare questo gioiello tutto veneto nato esattamente il 22 febbraio del 1999 e riconosciuto a tutti i livelli come Piatto Tra d izionale dell’Alto Trevigiano. Ogni anno i venti confratelli di cui si compone la congrega, si incontrano durante il sabato più vicino al 17 gennaio (festa di San Antonio Abate e protettore della congrega, in quanto, nell’iconografia, viene rappresentato con un maialino a fianco). In occasione del ventesimo anniversario dalla fondazione s sono trovati lo scorso anno al castello di San Salvatore a Susegana, dove la principessa Isabella Collalto ha fatto da ambasciatrice aprendo agli iscritti le cantine e i locali del castello per rendere la cosa più ufficiale.



« Come detto, la congrega conta venti confratelli e il gran maestro, eletto a vita. Non sono ammesse altre adesioni, ma quando ci ritroviamo per qualche festa o conviviale accettiamo i simpatizzanti e gli amici. Nella congrega per statuto non ci sono donne, tuttavia , le signore che partecipano come simpatizzanti "Le Dame" portano una fascia simile a quella di un sindaco con il logo e i colori della congrega. Le bambine che partecipano si chiamano "Piccole Dame" e i bambini "Discepoli" che portano una pecie di collare con il nostro stemma » c ontinua il signor Antonio. Una cosa seria insomma che passa dalla storia di un piatto che era conosciuto fin dai tempi antichi, da Aquileia a Miane, fino a Combai. « Sulle c olline i monaci Benedettini avevano scoperto che i lavoratori che mangiavano radici e fasioi, con la ricetta contenente lardo di maiale con il quale si condiscono i radici, erano più forti e propensi a lavorare duramente- spiega - Ogni anno ci spendiamo per promuovere questo fantastico piatto anche con l'aiuto dei bambini down del centro ADP di Mareno che ci aiutano a servirlo in tavola. Siamo molto attivi nella solidarietà e abbiamo inviato diecimila euro a Padre Martino Corazzin, di Moriago della Battaglia che in Kenia con questi soldi è riuscito a costruire uin villaggio che iniziando dall'asilo arriva fino alle scuole superiori e questo ci rende orgogliosi ». Attenzione quindi ai detrattori, e coloro che vorrebbero replicare una istituzione unica al mondo.