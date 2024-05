TREVISO - Il futuro dell’agricoltura trevigiana se non roseo, è sicuramente ricco di potenzialità. Ma a due condizioni: che dall’Europa arrivi una svolta che non penalizzi più le aziende agricole e che il prosecco continui a essere il prodotto di controtendenza per eccellenza, quando gli altri calano lui cresce in termini di fatturati e vendite. «Ma il prosecco va promosso con maggiore efficacia». Giangiacomo Gallarati Scotti Bonaldi, presidente di Confagricoltura Treviso fa la fotografia del momento e non ne trae un giudizio negativo. Sul prosecco poi è parte in causa visto che i rumors lo danno come il principale candidato alla presidenza della Doc. Ma su questo aspetto sorvola.

Presidente, da che periodo esce l’agricoltura trevigiana?

«È stato un buon 2023, nonostante la capacità di spesa ridotta dei consumatori e gli effetti sul prezzo dei seminati della guerra ucraino-russa, soprattutto su mais e frumento che sono calati e non sono sempre stati remunerativi per le aziende».

Un trend che sta continuando?

«Fortunatamente no. I primi 5 mesi del 2024 hanno registrato valori in controtendenza con grande soddisfazione delle aziende».

Il meteo di questa strana primavera ricca di pioggia e povera di sole influirà?

«Per noi agricoltori quando piove è sempre un bene. Non va così bene però quando la pioggia è così tanta e concentrata. Anzi diventa un problema. Vediamo che effetti avrà su prodotti come il mais: per via dell’acqua tante superfici non sono state seminate. Forse riusciremo a recuperare qualcosa sulla soia».

E l’ortofrutta?

«Nel 2023 ci sono stati problemi dovuti ai cambiamenti climatici. E all’effetto clima si sono abbinati i problemi di mercato. Purtroppo il vero ostacolo per l’gricoltura italiana, ed europea, è che vengono utilizzate tecniche produttive diverse da quella aficane, americana o asiatiche. I nostri prodotti hanno prezzi più elevati perchè ci sono costi di produzione più alti».

Questo è un problema che la Ue dovrà affrontare.

«Affrontare e risolvere. Guardiamo con molto interesse alle prossime elezioni europee. Ai candidati abbiamo chieste delle regole che ci consentano di essere competitivi nei confronti dei paesi extra Ue».

E cosa chiedete?

«Fino a oggi ci sono state riforme solo in senso ambientalista. E va anche bene, ma se questo penalizza le aziende agricole si arriva al punto che non si riesce a fare più niente».

Faccia un esempio.

«La riduzione dei fitofarmaci è stata positiva, ma è anche stata imposta senza proporre un’alternativa. Il risultato è che fuori dall’Europa usano prodotti che noi non possiamo usare con evidenti ripercussioni sulle produzioni. Che da noi sono ridotte».

Il prosecco come lo vede? Le piacciono i cambiamenti avvenuti in questi giorni ai vertici dei vari consorzi di tutela?

«Il prosecco, rispetto ad altri vini italiani, ha numeri in controtendenza: mentre gli altri calano, lui cresce. E questo è molto positivo».

E dei consorzi che dice?

«Al di là delle tensioni che caratterizzano sempre i momenti elettivi, sono convinto che sia dentro le Docg che la Doc il lavoro di squadra proseguirà come sempre. Il sistema di promozione del prosecco dovrà però essere ancora più efficace e la comunicazione più coordinata».

Sarà lei il prossimo presidente della Doc?

«Sinceramente non dipende da me».