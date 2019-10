di Denis Barea

CONEGLIANO (TREVISO) - Sarebbe cominciato tutto condi natura sessuale per arrivare poi ad una vera e propria aggressione: mani addosso per costringerla ae poiin risposta al suo ennesimo “no”. L’uomo nero di questa vicenda, almeno stando a quanto sarebbe emerso dalle indagini condotte dal sostituto procuratore Mara De Donà, è M.V., un cinquantennedella casa di riposo “Fenzi” di Conegliano, ora a processo con l’accusa diai danni di una collega quarantenne. A denunciarlo proprio la donna terrorizzata da quelle continue molestie andate avanti per mesi all’interno della struttura sociosanitaria. Una storia che, stando a quanto sostiene la vittima, sarebbe iniziata alla fine del 2016, complice il buon rapporto tra i due, colleghi nello stesso padiglione. Allusioni, abbracci, battute e veri e propri tentativi di approccio