Gratta 10 euro e vince due milioni: la dea bendata travolge una coppia di Conegliano

CONEGLIANO - Pioggia di soldi in città. Una cifra da capogiro di due milioni di euro con un tagliando del Gratta e Vinci “Il Miliardario Mega” da 10 euro è stata vinta al Bar Wu, l’ex Totobar, di Wu Quingsou nella centralissima via Madonna, verso il ponte sul Monticano, aperto sette giorni su sette. Il cinese Wu, chiamato anche Alessandro, lo gestisce con successo da cinque anni assieme alla moglie, la quale si sdoppia e lavora anche in fabbrica a San Vendemiano. Hanno dei figli già laureati o che sono ancora studenti, perché tengono molto alla loro formazione culturale. Lui parla perfettamente l’italiano che ha imparato in poco in tempo e addirittura conosce anche il nostro dialetto, con il quale fa delle battute dietro il banco. È originario della Cina, il paese del dragone, dove una volta all’anno va a trovare l’anziana madre e il drago è simbolo di benessere e prosperità, che ha portato questo regalo milionario a Conegliano, sui cui destinatari vige il segreto , perché nessuno vuole svelarlo . Quello che si sa è che si tratta di una coppia di clienti abituali del negozio .

I FESTEGGIAMENTI

È la vincita più colossale nei giochi con la fortuna che si è registrata finora in città. « Mamma mia - ha esclamato Wu - io sono qui a sgobbare dalla mattina alla sera e sono felice di questa vincita, anche se non riceverò alcun compenso ; comunque può essere una forma di pubblicità per il mio locale, che ha bisogno, come tutti, di lavorare » . I clienti presenti, non appena si è sparsa la notizia, ieri mattina si sono complimentati con lui, anche se non hanno voluto rilasciare dichiarazioni, forse perché non v enisse il sospetto che la fortuna possa avere baciato uno di loro. Il Bar Wu è frequentato da persone delle più diverse estrazioni sociali, dai politici agli intellettuali e a gente comune, che si incontrano per l’aperitivo in compagnia.