Il gioiello Villa Gera apre al pubblico: da settembre si potrà entrare

di Giampiero Maset

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CONEGLIANO -, uno dei simboli più importanti e visibili della città per la sua collocazione, appena sotto la Torre di Guardia del Castello, che dal 1956 è sede del Museo Civico,e si potrà visitare regolarmente dal prossimo mese di settembre. «Un'intesa è stata raggiunta con i proprietari, che con sensibilità e generosità si sono proposti per rendere fruibile a chiunque lo straordinario manufatto, che entrerà a fare parte a tutti gli effetti del circuito delle cose più belle da vedere e ammirare a Conegliano non più solo dall'esterno, diventandone così un'ulteriore attrazione di cui si potrà godere» ha sottolineato il sindaco Fabio Chies.