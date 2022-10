CONEGLIANO - L’arma dell’agente Marco Seffino, vigile urbano di Conegliano, è la cintura nera terzo dan di judo. Un’arma che non fa male, ma che in tempi di baby gang e microcriminalità fa la differenza. La conoscenza delle mosse giuste per difendersi senza far male si è rivelata importante al punto da indurre il vigile judoka a tenere dei corsi ai colleghi. D all’estate scorsa Seffino, 54 anni, sta portando avanti un corso di formazione ai ventiquattro agenti che volontariamente e con grande piacere hanno aderito all’insegnamento di questa nobile e antica arte marziale. « Non capita in tutte le caserme - a fferma il comandante Claudio Mallamace - d i trovare una persona della disponibilit à e con l’altruismo dell’agente Seffino. Ho visto gli altri ag e nti aderire tutti con entusia s mo alla sua proposta di fare un incontro di allenamento alla settimana . E dall’estate scorsa noto dei miglioramenti costanti : l a squadra è sempre più attenta e reattiva » .

LA CARRIERA

L’allenatore del Kodokan Judo Vittorio Veneto, ha conquistato nel 2011 il prestigioso grado di cintura nera terzo dan. Veneziano di nascita, Marco Seffino ha mosso i primi passi in questa disciplina nel 1985 a Murano. T rasferitosi nella Marca nel 2002 è passato al Kodokan Judo Vittorio Veneto, poi nel 2005 il trasferimento a Conegliano. Sposato e con due figli appassionati, neanche a dirlo, di j udo. « Non ho mai inseguito l’agonismo, anche se mi sono impegnato in qualche gara in passato guadagnando qualche podio ma niente di veramente importante- m inimizza l’agente- Ho sempre praticato quest’arte marziale perch è mi sono veramente appassionato, ed è per me un vero piacere poter trasmettere agli altri una conoscenza che in questo lavoro torna utile sia per non subire lesioni durante le inevitabili colluttazioni, che per evitare di fare del male a chi stiamo cercando di fermare ».

GLI ALLENAMENTI