Truffa del finto incidente, si presenta come un carabiniere ma poi strappa il Rolex all'anziana

CONEGLIANO (TREVISO) - Si finge carabiniere mandato da una fantomatica nipote coinvolta in un incidente stradale per ottenere con urgenza del denaro liquido ma, viste le perplessità della sua vittima, una donna di 84 anni, le strappa un prezioso orologio dal polso e si dà alla fuga.

Arrestato un uomo di Vedelago

Protagonista dell'episodio è un uomo di 35 anni di Vedelago (Treviso) il quale, però, è stato immediatamente arrestato da veri carabinieri che da tempo lo seguivano sollecitati da vari sospetti per episodi analoghi precedenti. L'indagato, accusato di rapina aggravata in abitazione e lesioni personali, si trova ora agli arresti domiciliari mentre sono in corso accertamenti per risalire ad eventuali casi simili messi a segno.

La truffa del finto incidente stradale

Nel caso specifico la donna, di Conegliano, era stata poco prima raggiunta da una telefonata di una giovane che, spacciandosi per sua nipote, la informava di essere stata coinvolta in un incidente e di avere subito bisogno di denaro per evitare pesanti conseguenze giudiziarie, e che per questo di lì a poco sarebbe passato un esponente dell'Arma a ritirarlo. Visti i sospetti nel frattempo sorti nell'anziana, però, il finto carabiniere si è concentrato su un prezioso Rolex che la stessa indossava, strappandoglielo con la forza e provocando con questo alla donna ferite giudicate guaribili in cinque giorni.