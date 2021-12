Uomo si getta dal quarto piano di casa: tragedia a Conegliano

CONEGLIANO (TREVISO) - Drammatico risveglio stamattina per Conegliano. Un 68enne si è gettato dal suo appartamento al quarto piano di via Cavour, in pieno centro. Il volo di parecchi metri in un cortile interno non gli ha lasciato scampo. L'anziano è morto sul colpo. A dare l'allarme, poco prima delle 8, è stato un altro condòmino.

Sul posto si sono precipitati il Suem 118, polizia e carabinieri. I sanitari hanno tentato invano di rianimare il 68enne ma per lui ormai non c'era più niente da fare. In via Cavour è intervenuta anche la polizia scientifica per accertare l'eventuale coinvolgimento di terze persone nel decesso. Ipotesi accantonata visto che tutto ricondurrebbe a un gesto deliberato. L'anziano, rimasto vedovo, viveva da solo al quarto piano della palazzina. A Conegliano stamattina era giorno di mercato. Nonostante il corpo non fosse visibile ad automobilisti e passanti, il dispiegamento di forze ha destato un certo allarme. Una tragedia che chiude in modo drammatico questo 2021.