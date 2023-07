CONEGLIANO - A tradirlo è stata la sua reazione ostile a un controllo di polizia. La ricerca del suo nome nei database in uso alle forze dell’ordine ha fatto il resto. Sul capo di quel 33enne romeno pendeva un ordine di carcerazione: doveva scontare 1 anno e 11 mesi di carcere per un cumulo di condanne, tra cui una violenza sessuale commessa otto anni fa. Così l’uomo è stato arrestato nei giorni scorsi a Conegliano, dagli agenti del commissariato di polizia.

La sua Volkswagen Passat, con targa straniera, è stata fermata in via Matteotti. In auto c’erano anche alcuni passeggeri, ma l’attenzione dei poliziotti si è concentrata sul conducente. Il 33enne ha dato subito segni di nervosismo. Tanto che all’inizio si era rifiutato di fornire le proprie generalità. Poi invece si è convinto e ha esibito carta d’identità e patente romena.

IL PROVVEDIMENTO

Dalle successive verifiche, gli operatori si sono accorti che il 33enne romeno, in Italia senza fissa dimora, era destinatario di un provvedimento di rintraccio, in quanto destinatario di un provvedimento di carcerazione, a seguito di cumolo di condanne, emesso dal Tribunale di Gorizia alla fine del 2021.

LE CONDANNE

Lo straniero è stato condannato per alcuni delitti risalenti al 2011 commessi a Udine e del reato di violenza sessuale per fatti avvenuti a Monfalcone nel 2015. Nel complesso deve scontare un anno e 11 mesi di carcere. I poliziotti hanno quindi dato esecuzione al provvedimento di carcerazione e accompagnato l’uomo nella casa circondariale di Treviso, a disposizione dell’autorità giudiziaria.



© RIPRODUZIONE RISERVATA