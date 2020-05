Compra disinfettante e se lo inietta davanti ai passanti

CONEGLIANO - Sconcertante episodio nel pomeriggio di lunedì in centro a Conegliano, in via Cavallotti. Un senzatetto 33enne, di origini albanesi, pregiudicato e probabilmente sotto effetto di sostanze stupefacenti, ha tentato di iniettarsi, in più parti del corpo del disinfettante, con una siringa.

Lo straniero aveva acquistato il materiale poco prima, in presso la farmacia "Losego", poco distante. La scena non è sfuggita ad alcuni passanti che hanno subito lanciato l'allarme al Suem 118 e alla forze dell'ordine. Sul posto, oltre ad un'ambulanza, sono giunti gli agenti del Commissariato di Conegliano che hanno fornito ausilio agli infermieri. Il 33enne è stato accompagnato in ospedale e ricoverato nel reparto di psichiatria, del nosocomio coneglianese.

Alcune settimane fa l'idea di iniettare disinfettante, per fermare l'espandersi della pandemia da Covid-19, era stata diffusa dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.