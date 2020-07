Preso rapinatore seriale di sale slot: l'ultimo colpo all'Admiral di Conegliano

CONEGLIANO - Individuato e arrestato in pochi giorni l'autore del colpo alla sala slot scommesse Admiral di Conegliano. Si tratta di un pregiudicato di 58 anni domiciliato nella Marca e specializzato in rapine. I carabinieri della Compagnia di Conegliano gli hanno messo le manette a Ponte di Piave con un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. La tipologia e le modalità di esecuzione dell’ultima rapina perpetrata il 5 luglio ai danni della sala scommesse Admiral di Conegliano hanno messo rapidamente i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Conegliano sulle tracce del rapinatore, che aveva già precedenti specifici. L’indagine, diretta dalla Procura della Repubblica di Treviso, è stata condotta prevalentemente attraverso l’analisi di video e la raccolta di testimonianze che hanno portato i carabinieri ad individuare in pochi giorni l’autore della rapina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA