Rissa nella notte in Corte delle rose: sangue ovunque, dalle vetrate dei negozi al selciato

CONEGLIANO - Una nuova rissa torna a scuotere il centro di Conegliano. Verso le 3.30 di sabato 4 luglio i residenti della centralissima Corte delle Rose sono stati svegliati dalle urla di un gruppo di ragazzi che si stavano picchiando a suon di pugni e bottigliate. A sfidarsi sarebbero stati alcuni tossicodipendenti e sbandati che da tempo gravitano nell'area: infatti non si tratta del primo episodio del genere in zona. Questa volta però la rissa è degenerata: a terra, sul selciato, ma anche sulle pareti e sulle vetrine dei negozi, sono rimaste diverse scie di sangue. Ma all'arrivo delle forze dell'ordine, allertate nella notte dai resisenti, il gruppetto si era già dileguato dividendosi verso la zona della stazione e via Mazzini.

In queste ore le indagini si stanno focalizzando sulle immagini delle telecamere di sicurezza della zona per dare un'identità agli aggressori e capire quanto successo nella notte. Dopo quanto accaduto il sindaco Fabio Chies ha convocato per martedì 7 luglio in Comune un tavolo sulla sicurezza del quartiere.



