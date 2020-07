Rissa in centro, video choc: ventenne in rianimazione CONEGLIANO Il weekend in centro inizia con una rissa in mezzo alla strada e un ragazzo albanese di 20 anni che finisce in rianimazione dopo essere stato ferito gravemente alla testa. L'episodio viene filmato da un automobilista in tutta la sua crudezza e scatena, oltre a un putiferio sui social, la comprensibile preoccupazione di chi in centro vive o lavora.

CONEGLIANO - Avrebbero le ore contate i responsabili della rissa e del brutaleche ha ridotto, aggredito da almeno tre persone la sera di venerdì poco lontano dalla stazione ferroviaria di Conegliano. Le immagini registrate dal telefonino di un passante, ma soprattutto quelle immortalate prima, durante e dopo quegli attimi di violenza dalle telecamere della zona, avrebbero impresso una svolta fondamentale alle indagini in carico al locale commissariato di polizia.GLI ACCERTAMENTILa conferma è arrivata ieri pomeriggio dopo quasi due giorni di accurate ricostruzioni condotte dagli uomini della questura. Uomini in divisa che, nelle ultime settimane, già diverse volte si sono trovati a intervenire in seguito a episodi di disordini legati alla criminalità di strada nell'area della cittadina compresa tra la stazione e la Corte delle Rose. Il tutto nonostante i frequenti controlli messi in campo specie in orario notturno. Almeno tre sono i soggetti che gli inquirenti hanno individuato come partecipanti alla violenta rissa avvenuta alle 22.40 di venerdì. I tre, tutti di sesso maschile e di origine straniera, sono stati ripresi dagli occhi elettronici attorno a via XXI Aprile e le immagini, confrontate con quelle raccolte da un passante che con il cellulare ha ripreso la zuffa, hanno permesso di ricondurli esattamente al luogo e al momento del pestaggio ai danni di un ventenne albanese che si trova tutt'ora ricoverato in rianimazione.Oltre ad averne ottenuto le fotografie, gli inquirenti sarebbero anche risaliti alle generalità dei tre sospettati che oggi avrebbero dunque un nome e un volto. Ora la polizia è al lavoro per rintracciarli nel più breve tempo possibile e procedere nei loro confronti con un fermo d'indiziato di delitto. Qualora fossero riconosciuti come i reali responsabili dell'aggressione, nei loro confronti le accuse sarebbero molto pesanti e oltre ai reati di rissa e lesioni personali potrebbe essere contestato ad almeno uno di loro anche il tentato omicidio. Nel video ripreso dal cittadino che ha poi fatto il giro dei social network, si vede infatti il ventenne steso a terra in mezzo alla strada e ormai esanime mentre gli aggressori continuano a infierire su di lui a calci. Uno in particolare gli avrebbe ripetutamente colpito la testa, causandogli un profondo trauma cranico.SITUAZIONE TESAL'episodio ha scatenato le reazioni della cittadinanza e del mondo politico di tutti i partiti. I residenti della zona sono tornati a protestare con veemenza chiedendo azioni concrete per contrastare i fenomeni di violenza e degrado di cui quello di venerdì non è che l'ultimo di una lunga serie, acuitasi nelle ultime settimane. Durissimo anche il sindaco Fabio Chies, che ha difeso l'operato delle forze dell'ordine e dichiarato l'intenzione di avviare al più presto un colloquio con il questore e il prefetto per discutere del problema. Ancora ignoti i motivi della rissa, probabilmente riconducibili a uno screzio o un regolamento di conti.Sds