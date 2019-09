CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CONEGLIANO (TREVISO) - Due rapine in cinque giorni. Con il forte sospetto che sotto quella sciarpa e quegli occhiali scuri vi sia sempre lo stesso bandito. Dopo l'assalto di lunedì scorso, sabato pomeriggio la farmacia dei Colli di via Molena a Conegliano è stata nuovamente presa di mira da un malvivente che, armato di pistola, ha costretto il personale a farsi consegnare quanto custodito in cassa, in totale circa 1.300 euro in contanti. Un colpo fotocopia rispetto a quello di pochi giorni prima, e ora il forte sospetto è che si tratti proprio della stessa persona.Se lunedì il rapinatore era entrato in azione verso mezzogiorno, sabato ha scelto di posticipare il colpo alle 14, quando ha fatto irruzione seguendo il classico canovaccio: pistola in mano e passo spedito verso la caccia, ha intimato al farmacista, senza tanto tergiversare, di consegnargli i contanti. Il professionista non ha ovviamente opposto alcuna resistenza di fronte alla minaccia armata (nonostante rimanga da accertare se si tratti o meno di una